Honderdjarige Metallo schenkt driedelig kunstwerk ‘Wandeling in het park’ aan inwoners van Beerse Toon Verheijen

06 januari 2020

14u04 0 Beerse De gemeente Beerse heeft officieel een kunstwerk in ontvangst genomen dat het heeft gekregen van Metallo Chimique. Dat bedrijf vierde vorig jaar nog het De gemeente Beerse heeft officieel een kunstwerk in ontvangst genomen dat het heeft gekregen van Metallo Chimique. Dat bedrijf vierde vorig jaar nog het honderdjarig bestaan

Het bedrijf wilde de eeuw verankering met de gemeente op een originele manier vieren en besloot een kunstwerk te laten maken. De gemeente zelf mocht de locatie kiezen en wees het groene rondpunt aan de Karel Van Nyenlaan en de Rodenbachstraat aan uit om het kunstwerk ‘Wandelen in het park’ een plaats te geven. Dat het net een rotonde is volledig in gras met enkele bomen erop paste helemaal bij de naam van het kunstwerk. De kunstenaar is Mark Vandevelde, een werknemer van Metallo die ook meesterlasser is. “Hij ging artistiek aan de slag met het materiaal waar Metallo al decennia mee werkt en dat is brons”,, klinkt het. “Dat materiaal is een rode draad doorheen de geschiedenis van Metallo, waaruit ze tin en koper recycleert om vervolgens terug in de waardeketen te brengen.”

‘Wandelen in het Park’ is een opstelling van personages vervaardigd uit brons afkomstig van de recyclage keten. Door het toepassen van een specifieke lastechniek werden de stukken op een creatieve manier samengesteld: twee personages (een man en een vrouw) liggen samen in het gras tegenover elkaar, een derde personage staat recht en kijkt naar de kruinen van de bomen in een yoga geïnspireerde houding en het laatste personage voorziet de picknick en wordt begeleid door een hond.