Hele reeks riolerings- en wegenwerken op komst in Beerse Toon Verheijen

11 december 2019

22u23 0 Beerse Aquafin en Fluvius plannen in 2020 een groot rioleringsproject in de Tempelstraat, Abdijstraat, een deel van de Pastoriestraat, de F. Timmermansstraat, een deel van de Guido Gezellelaan, een deel van de Rodenbachstraat en een deel van de Stijn Streuvelsstraat.

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. Ze bouwen projecten waar rioolwater wordt gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken. Een van die projecten situeert zich in Beerse. “De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, maar toch is het belangrijk dat we de plannen nu al gedeeltelijk toelichten”, klinkt het bij het schepencollege. “Die informatieavond organiseren we op donderdag 19 december om 19 uur in het Heilaar.”

Gescheiden

Het opzet van de werken is een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de eerder genoemde straten. Dat betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater wordt aangesloten op de bestaande riolering ter hoogte van de Brugstraat en gaat zo richting de zuiveringsinstallatie van Beerse. Voor het regenwater worden er nieuwe kokers/leidingen aangelegd die afwateren naar de Laakbeek. De Laakbeek zal ter hoogte van de Tempelstraat ook een nieuw tracé krijgen.

Vier partners

Aquafin staat in voor de werken in de Tempelstraat en de Abdijstraat. Fluvius neemt de straten in de Schrijverswijk voor haar rekening. De gemeente staat dan weer in voor het heraanleggen van de wegen zelf en de provincie voor het verleggen van de Laakbeek. “Voordat we werkelijk kunnen starten met de aanleg van de riolen, moet er nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken, plannen laten goedkeuren, allerhande vergunningen aanvragen, aannemer aanduiden. Dat maakt dat de werken vermoedelijk zullen starten in de tweede helft van 2020”, klinkt het nog.