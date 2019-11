Heibergstraat niet meteen opgezet met zone 30: “Wat gaat het helpen als automobilisten zich niet eens aan de 50 kilometer per uur houden” Toon Verheijen

29 november 2019

15u35 0 Beerse De zone 30 in de gemeente wordt uitgebreid met onder de meer de Heibergstraat, de Ossevenstraat en de Pastoriestraat. De beslissing wordt in de Heibergstraat op gemengde gevoelens onthaald omdat de bewoners meer doortastende maatregelen vragen.

De gemeente werkt aan een nieuw mobiliteitsplan, maar wil met onder de meer de invoering van een zone 30 in de woonwijken toch al wat stappen zetten. Dat zal nu dus onder meer gebeuren in de Heibergstraat, de Ossevenstraat en de Pastoriestraat. Maar in de Heibergstraat wordt de beslissing met gemengde gevoelens onthaald. Enkele buurtbewoners kregen nog voor de behandeling van het punt op de gemeenteraad even het woord. “Onze weg is een type 3 en dat wil zeggen enkel bestemmingsverkeer”, zegt bewoner Tom De Brandt. “Maar uit metingen die zijn gedaan – en dat was dan nog voor de recente komst van Mc Donalds – was er al 70 procent sluipverkeer. Het is alleen maar verergerd en daar komt nu ook nog eens het zwerfvuil en de parkeerproblemen bij.” Op de parking van de pas geopende Mc Donalds staat een bordje dat automobilisten niet naar links mogen rijden, maar naar de Turnhoutseweg moeten afdraaien. Maar in praktijk lapt nagenoeg iedereen dat aan zijn laars.

Kans

De bewoners betwijfelen of een zone 30 een oplossing gaat zijn. “We zitten in een straat met een slecht wegdek, nauwelijks of geen voorzieningen voor trage weggebruikers, een woonzorgcentrum in de buurt en tal van gevaarlijke punten verspreid over de hele straat”, zegt De Brandt. “Een zone 30 lijkt ons een maat voor niets omdat ze zich nu nog niet eens aan de 50 kilometer per uur houden. Maar goed, we zullen het een kans geven. Maar als het niet helpt zullen we over enkele maanden opnieuw op de gemeenteraad staan.” De gemeente geeft inderdaad mee dat er vooral ’s morgens en ’s avonds veel sluipverkeer is. Er zijn metingen gedaan van het wegdek om te bekijken wat er moet gebeuren.