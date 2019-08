Heel Beerse leeft mee met familie en vrienden verongelukte Stacey: “Nog maar eens een bewijs dat die vrachtwagens hier uit het centrum moeten” Toon Verheijen

05 augustus 2019

18u35 7 Beerse Heel Beerse leeft mee met de familie en vrienden van de 14-jarige Stacey Vervoort. Het jonge meisje werd zondagavond aangereden door een kermisvrachtwagen in de Heilaarstraat. Een tragisch ongeval waarbij de vrachtwagenbestuurders volgens het parket niet echt iets verweten kan worden, maar voor buurtbewoners is het wel het zoveelste bewijs dat er dringend iets moet gebeuren. “Er wordt véél te hard gereden en bij momenten is het zo druk dat ze je zelfs niet kan oversteken”, zegt een oudere buurtbewoner.

Een paar bloemenruikers in de Heilaarstraat zijn het trieste gevolg van het dramatische ongeval zondagavond. Op sociale media stromen de steunbetuigingen aan de familie van Stacey binnen. Voor heel wat inwoners is dit nog maar eens het bewijs dat er dringend iets moet gebeuren aan de leefbaarheid in het dorp. “In het weekend valt het allemaal wel mee, maar tijdens de week overdag moet je hier eens proberen over te steken”, zegt een al wat oudere buurtbewoner voor wiens deur het ongeval gebeurde. Een toevallige passant heeft zelf dochters van dezelfde leeftijd. “Zeker hier in de Heilaarstraat is het niet echt veilig. Geen fietspad, een weg die uitnodigt om hard te rijden ook. En inderdaad een massa vrachtwagens die uit de richting van Merksplas komen en Beerse gebruiken als doorgangsroute naar de E34.”

Begrip

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) heeft begrip voor de vele verzuchtingen. “De voorbije gemeentebesturen zijn al jaren bezig geweest met plannen om het vrachtverkeer via de Nieuwe Dreef en een vaste oeververbinding niet meer door het centrum te moeten laten rijden”, zegt Bart Craane. “We zijn de eerste om toe te geven dat er nu te veel vrachtverkeer door het centrum komt. We hopen dat we het ruimtelijk uitvoeringplan dit jaar klaar hebben zodat we ook daadwerkelijk met de werken kunnen starten.” Het ontbreken van een fietspad, had Craane ook liever anders gezien. “Helaas is dat een gewestweg en is er vele jaren geleden beslist om er enkel een breed voetpad aan te leggen en geen fietspad. Wij hebben als gemeente geen zeggenschap over de weginfrastructuur.”

Rijbewijs ingetrokken

Het parket van Turnhout heeft na het ongeval het rijbewijs van de bestuurder, een 32-jarige man uit Beerse, ingetrokken voor vijftien dagen. Niet wegens dronkenschap of drugsgebruik, want die testen bleken negatief. “De man had nog geen definitief rijbewijs CE, enkel een voorlopige versie. Al was hij wel de nodige lessen aan het nemen”, zegt Kristof Aerts van het parket. De omstandigheden worden nog verder onderzocht, maar volgens het eerste verhoor en de eerste vaststellingen lijkt de oorzaak duidelijk. “De bestuurder en de fietsster reden in dezelfde richting”, zegt Aerts. “Op een bepaald moment is de vrachtwagenbestuurder wat uitgeweken om haar voorbij te steken. Waarschijnlijk is hij net iets te vroeg terug ingevoegd naar links waardoor het meisje in het midden onder de vrachtwagens terecht is gekomen met alle gevolgen van dien.”