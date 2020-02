Happy Weekends daagt sportieve fietsers uit Beerse en Vlimmeren uit voor fietsdagen in Parijs Toon Verheijen

18 februari 2020

13u57 0 Beerse Reisorganisatie Happy Weekends uit Geel daagt inwoners van Beerse en Vlimmeren uit voor een bijzondere fietsdriedaagse. Van 9 tot 11 augustus 2020 nodigt ze hen uit voor een fietsavontuur in Parijs. De reisorganisatie doet dat omdat Beerse zich promoot als sportieve gemeente.

Happy Weekends ontpopte zich het voorbije jaar tot specialist van fietsen in Parijs. “Vorig jaar gingen we met meer dan 200 mensen fietsen in de Franse hoofdstad”, zegt zaakvoerder Paul Huysmans. “We ontwikkelden er met onze begeleiders eigen fietsroutes. Die gaan langs de bekende monumenten uiteraard, maar langs minder bekende buurten in de Franse hoofdstad. Een dagtocht naar het Kasteel van Versailles door het Bois de Boulogne mag uiteraard ook niet ontbreken.”

Uitdaging

Ook dit jaar heeft de Geelse touroperator zijn Fietsweekend Parijs een aantal keren op de planning staan, maar voert het arrangement ook uit op maat van andere organisaties en bedrijven. “Het leek ons een tof idee om de fietsdriedaagse Parijs aan te bieden aan de inwoners van een bepaalde gemeente in dit geval Beerse en Vlimmeren”, zegt Paul Huysmans. “Beerse profileert zich als een sportieve gemeente, heeft een rijk verenigings- en bedrijfsleven en we kregen de medewerking van de gemeentelijke sportdienst. Zij stellen een lokaal ter beschikking in sportcentrum ’t Beerke waar we een informatieavond kunnen organiseren. En met het verbreken van de langste rijdende fietsketting vorig jaar tijdens de Worstenfeesten heeft Vlimmeren wat met fietsen.”

Proefproject

De infobijeenkomst rond Beerse en vélo à Paris, zoals het initiatief werd gedoopt, vindt plaats op woensdag 4 maart om 19 uur. Alle inwoners van Beerse en Vlimmeren zijn uitgenodigd om te komen luisteren naar de precieze plannen. Gratis toegang en voor iedereen is er een gratis drankje. “Omwille van de veiligheid en het comfort kunnen 25 fietsers mee. Moest de belangstelling groter zijn, dan organiseren we eventueel een bijkomende afreisdatum. Beerse/Vlimmeren beschouwen we als een proefproject. Nadien willen we dit ook graag doen voor andere Vlaamse gemeenten. Die mogen zich al melden”, besluit de zaakvoerder van Happy Weekends.

Op voorhand inschrijven via info@happyweekends.be of 014 75 71 16.