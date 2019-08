Grote groep ooievaars strijkt neer in Beerse Toon Verheijen

13 augustus 2019

11u52

Een mooi beeld aan de Absheide in Beerse maandagavond. Mats Van Erwegen kon op foto vastleggen hoe een grote groep ooievaars even een rustpauze nam op een grote torenkraan en op het dak van een woning. De groep van enkele tientallen ooievaars is vermoedelijk al op weg naar het Zuiden, maar besloot toch nog even van het avondzonnetje te genieten in Beerse.