Grootschalige renovatie en nieuwbouw van sociale woningen in ‘Schuindakenwijk’ Toon Verheijen

17 juni 2019

16u38 0 Beerse De sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen heeft plannen om de ‘Schuindakenwijk’ verder te renoveren. Eind deze week organiseert De Noorderkempen een startactie ‘breek het kot af’ samen met de bewoners.

In de wijk staan zo’n 92 woningen die dateren uit de jaren ’70. In 2018 al startte de Noorderkempen samen met de gemeente een opwaardering voor heel de wijk. In een eerste fase moesten vorig jaar al 14 gezinnen verhuizen. Een deel van hen krijgt definitief een andere woning of kan terug naar hun gerenoveerde woning.

Momenteel staan er 43 woningen leeg waarvan er 15 gerenoveerd worden. Die woningen kunnen normaal gezien eind dit jaar weer bewoon worden. In de Veerpontstraat worden dan weer 6 woningen afgebroken en in de plaats komen 12 appartementen met 2 slaapkamers. Die zijn normaal gezien klaar in de loop van 2020. In de Paddenstraat verdwijnen dan weer 12 woningen die vervangen worden door 24 nieuwe appartementen.

“We hebben dit project op poten gezet om de kwaliteit van de woningen na 40 jaar te verbeteren”, zegt Mieke Dereymaeker van de bouwmaatschappij De Noorderkempen. “Maar we willen mensen die graag in de wijk blijven wonen daar ook toe de kans geven. Sinds de wijziging in de wetgeving worden mensen die eigenlijk in een te grote woning wonen, gestimuleerd om verhuizen naar een kleinere. Door de werken in de wijk geven we heel wat bewoners de kans om toch in hun wijk te blijven.”

De Noorderkempen plant later deze week een startproject van de grote renovatiewerken samen met de bewoners van de wijk. Ze zullen dan letterlijk en figuurlijk samen het kot afbreken.