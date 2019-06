Gemeentepersoneel Beerse boos over beknotten van acties tegen gezonde werkplek : “Wij zijn het beu tussen de schimmels te zitten” Toon Verheijen

27 juni 2019

23u49 16 Beerse Het personeel van de gemeente Beerse heeft donderdagavond opnieuw haar ongenoegen geuit over de werkomstandigheden in het huidige gemeentehuis. Tijdens de vorige legislatuur werd al een deel van het gebouw gesloten door schimmelvorming, maar toen waren de plannen voor een nieuw dienstencentrum in park Tempelhof nog heel concreet, maar heel dat dossier is een juridisch kluwen geworden van beroepsprocedures. Het personeel neemt het niet dat ze beknot worden in hun acties.

Het dossier van het nieuw te bouwen dienstencentrum in het park Tempelhof in een notendop samenvatten is haast onbegonnen werk. Het komt er op neer dat de vorige bewindsploeg N-VA/BEERSEplus de plannen lieten uittekenen en fervent voorstander waren. CDE-Vlim.be en Groen waren faliekant tegen. De provincie leverde een omgevingsvergunning af, maar daartegen werd beroep aangetekend. Ondertussen waren er de gemeenteraadsverkiezingen en kwam er een (gedeeltelijke) wissel van de macht. CDE-Vlim.be kwam in de meerderheid en nam BEERSEplus mee als coalitiepartner. Toen kwam de beslissing van minister Koen Van den Heuvel om toch géén vergunning te geven, waarop in extremis het huidige bestuur – deels gedwongen omdat ze wettelijk niet anders konden – in beroep te gaan.

En net die onzekerheid baart het personeel zorgen. In april 2018 liet toenmalig N-VA-burgemeester Marc Smans het gelijkvloers nog ontoegankelijk verklaren door schimmelvorming en moesten bepaalde gemeentediensten noodgedwongen verhuizen. In april van dit jaar voerden de personeelsleden van de gemeente al eens een actie: toen werd een kalender voor het gemeentehuis geplaatst met daarop het getal 369 wat stond voor het aantal dagen waarin de gemeente beloofde om voor een oplossing te zorgen.

De muren zijn rot, nat en de kalk komt naar beneden. Beschadigingen zitten overal. De geur is niet te harden en er is geen temperatuursregeling. Personeel

Tussentijds hield het gemeentepersoneel nog acties door affiches op te hangen aan de ramen en ook opvallende boodschappen te plaatsen in de hal van het gemeentehuis. “Wij hadden bewust gekozen voor ludieke acties”, zegt het personeel. “Plots kwam er een anonieme klacht en mochten we geen affiches meer ophangen zonder de naam van een verantwoordelijke uitgever erop. Maar burgemeester Bart Craane gaf zelfs de toelating om zijn naam te gebruiken als verantwoordelijke uitgever. Maar plots kregen we eind mei een e-mail van de algemeen directeur. De ‘luchtzakjes en potjes’ op de statafel in de inkomhal moesten plots weg. Affiches mochten enkel nog aan de binnenkant, er mochten geen permanente objecten aangebracht worden en de muren mochten niet beschadigd worden.”

Die mededeling pikt het personeel niet langer. “Dit is een klap in het gezicht van de medewerkers. De muren zijn rot, nat en de kalk komt naar beneden. Beschadigingen zitten overal. De geur is niet te harden en er is geen temperatuursregeling. Als het druk is verstaan mensen elkaar amper. En dan durft het bestuur spreken over dienstverlening? We dachten op begrip te kunnen rekenen van de burgemeester, maar waar is dat begrip nu ? Wij werken al jaren tussen de schimmels die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Wel, het bestuur heeft 1 april 2020 als uiterlijke datum vooropgesteld voor een gezonde werkplek. Tot die tijd blijven we acties voeren.”

Burgemeester Bart Craane reageerde eerder lauw. “Steun ? Ik heb wel begrip getoond. Dat klopt. Als het bij ludieke acties zoals deze blijft. Die tafel in de gang, dat verstoorde toch wel wat de dienstverlening en vonden we minder geschikt. Het was er een beetje over. Maar de vergunning voor de affiches is er inderdaad.”