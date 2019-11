Gemeentebestuur verhoogt belastingen: “Extra inkomsten worden wel besteed aan investeringen” Toon Verheijen

26 november 2019

20u31 0 Beerse De gemeente Beerse gaat de personenbelastingen in de periode 2020-2025 verhogen van 6 procent naar 6,9 procent. Dat is het resultaat van de opmaak van het meerjarenplan waarbij het bestuur op zoek moest gaan naar meer inkomsten.

Zowat alle gemeenten in Vlaanderen zijn momenteel volop bezig of legen de laatste hand aan de opmaak van de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025. Dat betekent vooral veel rekenwerk en proberen om de begroting in evenwicht te houden. De nieuwe bestuursploeg in Beerse heeft er voor gekozen om de personenbelasting te verhogen om zo de stijgende kosten te kunnen counteren. De personenbelasting stijgt van 6 naar 6,9 procent. “We worden geconfronteerd met extra investeringen die genomen moeten worden door verschillende maatregelen die op federaal en Vlaams niveau zijn genomen”, klinkt het bij CDE-Vlim.be en BEERSE+. “Zo moeten we onder meer 900.000 euro extra investeren in de brandweer en politie en verliezen we daarnaast één miljoen euro door de taxshift en het wegvallen van de compensatie voor de onroerende voorheffing op bedrijfsinvesteringen. Ondanks deze verhoging blijft het tarief voor de personenbelasting in onze gemeente nog steeds wel onder het Vlaamse gemiddelde van 7,2 procent.”

We plannen de komende jaren wel voor 25 miljoen euro aan investeringen CDE-Vlim.be & BEERSE+

Niet populair

Het schepencollege beseft dat het een niet meteen populaire maatregel moet nemen. “Het zal een bron van teleurstelling en frustratie zijn, dat weten we. Maar we willen wel benadrukken dat de meerinkomsten zullen besteed worden aan de doelstellingen in de meerjarenplanning. Zo staan er de volgende jaren voor 25 miljoen euro aan investeringen gepland waarbij ongeveer de helft gaat naar verbeteringen van onze verkeersinfrastructuur met als zwaartepunt het weren van het zwaar verkeer in onze dorpscentra. Verder wordt er ook sterk ingezet op toegankelijke en hedendaagse dienstverlening op mensenmaat, een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren en een brede ondersteuning voor de zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, de leerlingen en de verenigingen in Beerse-Vlimmeren.”