Gemeente te laat met advies in dossier windmolens Wienerberger : “Gevoel dat dit bewust is gedaan” Toon Verheijen

10 oktober 2019

14u12 3 Beerse Het college van burgemeester en schepenen was te laat met het indienen van een advies voor de bouw van twee windmolens op het terrein van Wienerberger en dat komt neer op een stilzwijgend positief advies. Het actiecomité Windmolens Den Hout reageert verbolgen. “Wij hebben het gevoel dat dit bewust is gedaan en het gevolg is dat we met de rug tegen de muur staan”, reageert Marc Somers van het actiecomité.

In februari van dit jaar zakte een delegatie van het actiecomité Windmolens Den Hout nog af naar de gemeenteraad om hun bezorgdheden te tonen over de mogelijke komst van de twee windmolens. Het bedrijf Wienerberger wil samen met Eneco twee windmolens van tweehonderd meter hoog neerpoten op het terrein. Nu blijkt dat het college van burgemeester en schepenen te laat was om het advies over te maken aan de provincie. Dat had immers voor 25 september moeten gebeuren. Toen het actiecomité vorige week polshoogte nam hoever het met het dossier stond, kregen ze te horen dat er vanuit de gemeente geen advies was binnengekomen. Een geen advies wordt beschouwd als een positief advies. “Wij vinden dit enorm laks van het gemeentebestuur om in een dossier waarvan ze weten dat het heel gevoelig ligt te laat te zijn”, zegt Marc Somers, woordvoerder van het actiecomité Windmolens Den Hout. “Wij hadden heel ons dossier midden september netjes op tijd binnen gestuurd. Ze hadden dus tien dagen de tijd om een advies voor te bereiden. Dat lijkt ons meer dan tijd genoeg. Is dit bewust gedaan om de hete aardappel maar wat door te schuiven?”

Bezwaren

Het actiecomité is al ruim een jaar bezig met het dossier. Ze verzamelden ook alles samen meer dan 400 bezwaarschriften. “De gemeente laat ons echt in de steek en we staan met de rug tegen de muur”, gaat Somers verder. “We vrezen nu een beetje dat de provincie een goedkeuring gaat geven want iedereen weet ook dat de gouverneur een grote voorstander is van windenergie. En pas op, wij zijn zelf ook niet tegen windmolens. Integendeel zelfs, maar wel het feit dat een van de molens op minder dan 400 meter staat van de eerste woning. Bovendien grenst het dan ook nog eens aan een natuurgebied dus wat met vogels en vleermuizen? Er worden nergens staalharde garanties gegeven. Er werd ons ook beloofd dat we 50 euro korting zouden krijgen op gas en elektriciteit en 250 euro ecocheques zouden krijgen gedurende vijftien jaar, maar dan moet je wel aangesloten zijn bij Eneco. Wel, die van mij mogen ze alvast houden. Wij zijn in elk geval al zeker van plan dat – wanneer er een vergunning zou verleend worden – om in beroep te gaan.”

Geen mening

Bugemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) bevestigt dat het college geen advies heeft gegeven. “Onze diensten hadden het dossier wel voorbereid, maar we kregen het niet meer tijdig behandeld op het college”, aldus Bart Craane. “Jammer misschien, maar we gaan ook iets niet hals over de kop beslissen. Wat onze mening dan is? Daar gaan we ook geen uitlatingen over doen want we hebben geen advies kunnen geven. Het woord is nu aan de provincie. Die moet een beslissing nemen.” De oppositiepartij N-VA reageert verbolgen. “Wij verwachten van een bestuur dat zij besturen en onderbouwde adviezen maken in plaats van de termijnen te laten verlopen, daar worden ze tenslotte voor betaald”, aldus fractievoorzitter Ben Bols (N-VA).