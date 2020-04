Gemeente koopt mondmaskers via groepsaankoop Toon Verheijen

26 april 2020

08u31 0 Beerse De gemeente Beerse gaat in navolging van heel wat andere Vlaamse gemeenten er ook voor zorgen dat elke inwoner een mondmasker krijgt.

“Dit is een volgende fase na eerdere aankoop van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor woonzorgcentrum en serviceflats via groepsaankoop”, zegt noodplanningsambtenaar Luc Brijs. “Die groepsaankoop realiseerde het lokaal bestuur Beerse samen met negen andere gemeenten in de regio via Eerstelijnszone Middenkempen. Naast 3.000 chirurgische mondmaskers en 50 schorten, bestelde Beerse in een eerste fase ook 2 000 FFP2-maskers voor de eerstelijnszorgverleners. Alle maskers werden goedgekeurd en voldoen aan de normen.”

Nog bestelling

Het bestuur bezorgde alles midden april aan het woonzorgcentrum en de serviceflats, waar de meest kwetsbare groep zich bevindt. In een tweede fase verwierf het lokaal bestuur ook nog 5 000 chirurgische maskers extra om later mee in te zetten in het woonzorgcentrum en de serviceflats. Over de verdeling van de maskers naar de inwoners toe volgt later nog meer informatie.