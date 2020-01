Gemeente geeft voorwaardelijk positief advies voor windmolens op Wienerberger: “Wij wachten als actiecomité op beslissing van minister” Toon Verheijen

21 januari 2020

13u07 0 Beerse Het windmolenproject van Eneco op de site van Wienerberger krijgt van de gemeente – in beroep – een voorwaardelijk gunstig advies. In het najaar van 2019 was de gemeente te laat om een advies te verlenen. De provincie verleende een omgevingsvergunning, maar het actiecomité Windmolens Den Hout ging in beroep. “Teleurstellend, maar we wachten op de beslissing van de minister.”

In het najaar van 2019 liep het openbaar onderzoek voor de bouw van twee windmolens op de site van Wienerberger af. Het dossier werd daarna overgemaakt aan de provincie, maar zonder een advies van het gemeentebestuur. Zij hadden naar eigen zeggen onvoldoende tijd gehad om het advies te formuleren. Ondanks daarnaast 400 bezwaarschriften van het actiecomité Windmolens Den Hout, gaf de Bestendige Deputatie op 7 november een voorwaardelijke omgevingsvergunning. Het stond in de sterren geschreven dat het actiecomité daartegen in beroep ging en het is nu in het kader van die beroepsprocedure dat de gemeente wél een advies heeft gegeven, een voorwaardelijk positief.

Volgens ons heeft Wienerberger een prachtig informatie- en participatietraject doorlopen waarbij de buurt nauw betrokken werd. Bart Craane

Argumenten

De gemeente heeft volgens burgemeester Bart Craane voldoende argumenten om het hele dossier – vanuit het gemeentebestuur althans - groen licht te geven (mits enkele voorwaarden, red). “We volgen integraal het advies van de omgevingsambtenaar”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “Ook de adviezen van de Gecoro en de milieuraad waren al dan niet voorwaardelijk gunstig. Volgens ons heeft Wienerberger een prachtig informatie- en participatietraject doorlopen waarbij de buurt nauw betrokken werd. Alle normen stemmen ook overeen met de strikt wettelijke bepalingen. Wienerberger ligt ook in de nabijheid van enkele Seveso-bedrijven en daarom wordt er nog een veiligheidsstudie aan toegevoegd om eventuele risico’s te onderzoeken.”

Voorwaarden

Maar het gemeentebestuur is wel duidelijk dat er strenge voorwaarden zijn gekoppeld aan het positieve advies. “In de zomermaanden juni, juli en augustus moet de slagschaduw herleid worden tot 0. Er moet ook een comité opgericht worden met vertegenwoordigers van buurtbewoners, actiegroepen, het lokaal bestuur, Eneco, Campina Energie en Wienerberger om de werking van de windmolens te monitoren. Er moet ook dag – nachtbebakening. Wienerberger en Eneco moeten ook hun eerder uitgesproken beloften nakomen: financiële participatie voor omwonenden en burgers, korting op de energiefactuur en ondersteunen van renovatieprojecten. Eneco moet ook zorgen voor een vast meldpunt. Tenslotte moet de tiphoogte van de wieken effectief 200 meter zijn.”

We wachten op de beslissing van de minister in maart. Marc Somers

Het actiecomité was dinsdag nog niet op de hoogte van het nieuws dat de gemeente een positief advies had gegeven. “We waren in beroep gegaan en wachten nu af tot maart wanneer de minister een beslissing zal nemen. Dat er nu een positief advies is, verbaasd ons niet meteen”, aldus Marc Somers van Windmolens Den Hout.