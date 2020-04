Gemeente geeft opnieuw positief advies voor windmolens op site Wienerberger: “Vlaanderen en provincie moeten duidelijke regels vastleggen” Toon Verheijen

23 april 2020

17u11 0 Beerse De gemeente Beerse heeft het windmolenproject van Wienerberger opnieuw een voorwaardelijk positief advies gegeven. Het woord is nu aan de Vlaamse overheid om al dan niet een omgevingsvergunning toe te kennen. In de argumentatie haalt de gemeente uit naar de provincie en de Vlaamse overheid. “Ze zouden beter een duidelijk kader maken.”

Het windmolenproject van Eneco op de site van bouwmaterialenproducent Wienerberger in Beerse krijgt van de gemeente dus opnieuw een voorwaardelijk gunstig advies. Een zoveelste episode. Na een eerste openbaar onderzoek in 2019 gaf de provincie Antwerpen op 7 november een omgevingsvergunning, maar daar werd door de buurtbewoners en het actiecomité beroep tegen ingediend. De gemeente was tijdens het openbaar onderzoek te laat met een advies. Uiteindelijk volgt op 20 januari van dit jaar een voorwaardelijk gunstig advies, maar begin februari deed de aanvrager enkele wijzigingen in het dossier waarop er nieuw openbaar onderzoek moest gehouden worden en dus ook nieuwe adviezen moesten ingewonnen worden.

Bedenkingen

Het college van burgemeester en schepenen heeft nu opnieuw een voorwaardelijk positief advies gegeven. “Het bedrijf heeft een prachtig info- en participatieproject doorlopen en is een voorbeeld voor andere dossiers", klinkt het in de argumentatie. “We betreuren wel dat er geen vergelijk is gevonden met de omwonenden. We kunnen ook onmogelijk een standpunt innemen rond de afstandsnorm, want er bestaat geen afstandsnorm voor de inplanting van windmolens ten opzichte van bewoning.”

In het advies haalt het gemeentebestuur ook uit naar de provincie en de Vlaamse overheid. “De provincie zou minstens een studie moeten maken waaruit blijkt wat nu de geschikte en toegestane locaties zijn om windmolens te plaatsen. Dat zou een duidelijk kader creëren en niet telkens de gemeente belasten met de individuele moeilijkheden. Ook de Vlaamse regering zou een dergelijk onderzoek kunnen gelasten in het kader van nieuwe plannen om de bevoegdheid bij de gemeenten te leggen.”

Voorwaarden

Omdat de adviezen voorwaardelijk positief waren, is ook het advies van de gemeente voorwaardelijk positief. “De provinciale studie in verband met de locatie van de windmolens wordt geactualiseerd met specifieke aandacht voor de impact van geluid op de gezondheid. De slagschaduw moet herleid worden tot nul. Daarnaast moet er een monitoringteam worden opgericht, moet er dag- en nachtbewaking komen, een rechtstreeks meldpunt bij Eneco en moet de tiphoogte verlaagd worden van 230 naar 200 meter. Buurtbewoners moeten zoals beloofd ook financieel kunnen participeren, korting krijgen op de factuur en ondersteuning krijgen bij renovatieprojecten.”