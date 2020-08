Gemeente Beerse start met eigen contacttracing: “Sneller op de bal spelen na stijging besmettingen” Toon Verheijen

03 augustus 2020

19u30 3 Beerse De gemeente Beerse start met een eigen ‘outbreaktracing’ om zo snel mogelijk eventuele haarden of uitbraken van corona tegen te gaan en in te dijken. De laatste dagen waren er elke dag besmettingen bijgekomen en dat zorgt ervoor dat de gemeente alert is en blijft. “We willen zo snel mogelijk ons opsporingssysteem op poten hebben”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be).

De afgelopen veertien dagen zijn er in Beerse tien positieve gevallen bijgekomen van Covid-19. Sciensano geeft die cijfers niet langer op 7 dagen, maar dus op 14 dagen. Dat komt neer op 55 besmettingen op 100.000 inwoners en dat ligt dus een pak boven de waarschuwingsdrempel van 20. “Enkele dagen geleden waren er het nog maar enkelen dus er zijn wel wat gevallen bijgekomen”, zegt burgemeester Bart Craane. “Het is zeker niet dramatisch maar wel in de gaten te houden. We starten nu inderdaad in samenwerking met de eerstelijnszone Kempenland een eigen outbreaktracing zodat we bij een eventuele haard sneller kunnen ingrijpen.”

Sneller

De eerste stappen zijn maandag gezet en dinsdag wordt het systeem verder op poten gezet. “We willen een aantal aanspreekpunten hebben die in rechtstreeks contact staan met de huisartsen”, zegt Bart Craane. “Op die manier zijn we niet alleen aangewezen op het federale contactcenter.”

Lentekind

Enkele dagen geleden was er nog een een kind uit de groene bubbel van de vakantiewerking van Lentekind dat positief testte op Covid-19. Lentekind heeft de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat er verdere verspreiding mogelijk is. “De bubbel wordt dan ook onmiddellijk stopgezet. De ouders van de kinderen werden verwittigd zodanig dat zij de thuisisolatie en opvolging van de kinderen kunnen verzekeren.”

Die besmetting telt echter niet mee voor Beerse, maar wel voor een buurgemeente waarvan het kind afkomstig was.