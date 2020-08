Geen Worstenfeesten in Vlimmeren, maar feestcomité verdeelt wel 2.000 worstenmalen Jef Van Nooten

23 augustus 2020

12u42 4 Beerse De inwoners van Vlimmeren (Beerse) moesten het dit weekend stellen zonder de Worstenfeesten, een gevolg van corona. Maar ze konden zondag wel rekenen op de traditionele worsten.

Voor de eerste keer in vijftig jaar was het heel stil in Vlimmeren tijdens het voorlaatste weekend van augustus. De organisatoren van de Worstenfeesten kwamen gelukkig wel met een alternatief voor het volksfeest. Ze hebben 2.000 inwoners van het dorp getrakteerd op een gratis worstenmaal. Duizenden witte worsten en zwarte beuling werden samen met appelmoes en broodjes rondgedeeld. “Op deze manier konden we deze zondag toch nog laten uitgroeien tot de feestdag van het jaar in de ganse Stad Worst, zij het binnen ieders eigen bubbel”, klinkt het.

Foto’s

Om wat extra in de sfeer te geraken, werd op de facebookpagina ‘ge zijt van Vlimmeren als…’ een oproep gelanceerd om foto’s te posten van voorbije edities van de Worstenfeesten.