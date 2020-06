Gasthuisstraat krijgt regenboogzebrapad dankzij jongste gemeenteraadslid Hanne Lenaerts Toon Verheijen

17 juni 2020

14u54 0 Beerse De gemeente Beerse heeft in de Gasthuisstraat ter hoogte van het Sociaal Huis een regenboogzebrapad aangelegd. Het idee kwam van het jongste gemeenteraadslid Hanne Lenaerts (N-VA) en het gemeentebestuur ging er graag op in.

Schepen Rommy Swinnen (CDE-Vlim.be) is blij dat de gemeente mee op de kar is gesprongen om een zebrapad in de regenboogkleuren aan te leggen. “Het trekt de aandacht door de kleuren, maar het vraagt ook aandacht voor diversiteit en respect voor de holebigemeenschap. Het is een zichtbaar symbool dat je hier bij ons kan zijn wie je bent zonder discriminatie en vooroordelen.”

Ook Hanne Lenaerts is tevreden dat de gemeente het voorstel snel heeft geconcretiseerd. “Het zorgt toch een beetje voor zichtbaarheid”, vertelt Hanne. “Ik hoop ergens dat het sommigen helpt om ervoor uit te komen. Hopelijk komen er op Den Hout en in Vlimmeren ook nog regenboogzebrapaden.”



