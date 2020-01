Fluvius start in maart met plaatsen van digitale energiemeters Toon Verheijen

29 januari 2020

10u03 0 Beerse Netwerkbeheerder Fluvius start in maart met het uitrollen van de digitale energiemeter in heel Beerse. De elektronische meter zal je huidige elektriciteits- en gasmeter vervangen.

De voordelen zijn dat meterstanden automatisch worden doorgegeven en er kunnen slimme toestellen aan de energiemeter gekoppeld worden. Als gebruiker krijg je ook een beter zicht op het effectieve gebruik.

Fluvius komt automatisch een digitale meter plaatsen bij klanten die een nieuwe meter aanvragen voor elektriciteit of aardgas in een nieuwbouw of een verbouwing. Gezinnen met een klassieke meter die na 1 juli 2019 zonnepanelen hebben geplaatst, krijgen ook automatisch de digitale energiemeter net als gezinnen met een klassieke meter die na 1 juli 2019 een budgetmeter kregen toegewezen. Ook defecte meters worden meteen vervangen. Hetzelfde gebeurt met de meters van klanten waar in de straat wordt gewerkt.