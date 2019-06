Fietsster (77) lichtgewond na aanrijding Wouter Demuynck

10 juni 2019

13u46

Maandagochtend om 9.20 uur werd er een verkeersongeval gemeld in de Bisschopslaan in Beerse. Fietsster H.I. (77) uit Beerse werd daar aangereden door een personenwagen die achterwaarts uit een parkeerplaats reed. De bestuurder was verblind door de zon en had de fietsster niet gezien. Zij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.