Fietspaden aan de Lilsedijk, wegenwerken in zes straten: aannemers hebben werk in Beerse Toon Verheijen

19 februari 2020

20u19 0 Beerse De komende weken en maanden gaan verschillende straten in Beerse op de schop. De werken zijn dit en volgend jaar gepland.

In de Kapelstraat en de Schransdriesstraat worden in 2020 en 2021 de riolering en de wegenis volledig vernieuwd. In zijstraten als de Pastoor Mensaertstraat, Mezenstraat en Vinkenpad wordt een deel heraangelegd. Er komt overal een gescheiden rioleringsstelsel, in de Kapelstraat komen fietssuggestiestroken en de schoolingangen worden extra beveiligd. Op het kruispunt van de Schransdriesstraat en de Kapelstraat komen verkeerslichten. Dar wordt het fietspad overigens ook volledig gescheiden van de rijbaan.

Tempelstraat

In samenwerking met Fluvius start eind 2020 ook de vernieuwing van het wegdek en de riolering in de Tempelstraat, Abdijstraat en de Pastoriestraat samen met een gedeeltelijke heraanleg van de Guido Gezellestraat, de Stijn Streuvelsstraat en de Felix Timmermansstraat. Op twee plaatsen zal de Laak terug open gelegd worden. Dat gebeurt aan park Bastijns en ter hoogte van het park Echelpoel.

Lilsedijk

Een derde groot project is de aanleg van fietpaden aan de Lilsedijk. Aan beide kanten komt er een vrijliggend fietspad. Er loopt momenteel een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In het voorjaar starten de nutsmaatschappijen met de voorbereidende werken en de eigenlijke aanleg zou tegen de zomer moeten starten