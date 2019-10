Fietser gewond na aanrijding op Hei-ende Jef Van Nooten

22 oktober 2019

Een fietser is dinsdagochtend rond 7.35 uur door een auto aangereden aan Hei-ende in Vlimmeren (Beerse). De fietser kwam ten val en is met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis in Malle.