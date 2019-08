Eén week na het huwelijk van haar moeder nemen familie en vrienden afscheid van bruidsmeisje Stacey (14): “Je was het zonnetje in ons leven” Wouter Demuynck

11 augustus 2019

14u19 172 Beerse Vrienden en familie hebben zaterdagochtend afscheid genomen van Stacey Vervoort (14), die vorige week zondag om het leven kwam bij een fietsongeval in Beerse. Tijdens de uitvaart bleek nog maar eens hoe geliefd zij was. “Je droeg je hart echt op de juiste plaats.”

Een pak aanwezigen moest de uitvaart in de aula van crematorium Pontes in Turnhout rechtstaand volgen aangezien zoveel mensen nog een laatste groet aan Stacey wilden brengen. Zondagavond kwam zij om het leven toen een kermiswagen haar wilde inhalen maar te snel weer invoegde, waardoor Stacey onder de wagen belandde. De verslagenheid bij familie en vrienden is immens. De dag ervoor was Stacey nog het stralende bruidsmeisje geweest tijdens het huwelijk van haar moeder Stephie, die in het huwelijk trad met Eric. “Die zaterdag was de mooiste dag van mijn leven”, getuigde moeder Stephie tijdens de uitvaart.

“Eindelijk de juiste man aan mijn zijde en een dochter die fier op mij was. Jij bent mijn zon, mijn wolken, mijn ster, maar vooral mijn hart. Ik weet echt niet hoe ik een dag zonder jou verder moet, wetende dat ik je nooit meer zal horen. Wetende dat je nooit meer zal vragen: ‘Is het voetbal, we gaan toch, hé?’ Je was zo fier met je eerste abonnement, dat je kreeg voor je goede rapport. Je bent door zoveel mensen graag gezien, je was het zonnetje in ons leven. Je wilde altijd voor een andere goed doen en zat meer met een ander in dan met jezelf. Ik hou van je, mijn kleine, lieve meid - slaapzacht.”

Ook de pleegouders van Stacey, Myriam en Eric, omschrijven haar als iemand die altijd voor iedereen klaarstond. “Je droeg je hart echt op de juiste plaats. We zullen je herinneren als een mooi, lief meisje dat zichzelf nooit op de eerste plaats zette. Dat siert jou echt. Je had je ding gevonden in karate en het eerste middelbaar had je prima doorlopen. Dat maakte ons echt trots en blij. Net zoals voor elk jong meisje, kwam er iemand in je leven: Thibo, een heel lieve jongen. Jullie waren voor elkaar gemaakt, zo leek het wel. Helaas heeft het lot er anders over beslist. Een ding staat vast: we gaan je zo hard missen. Je was een deel van ons gezin. Mama zei altijd: ‘jij komt niet uit mijn buik, maar uit ons hart’. Nu zal je daar altijd zitten.”

De broers en zussen van Stacey haalden talrijke leuke herinneringen aan haar op. Ze typeren haar als een echte knuffelaar, die steeds actief en vrolijk was. “Toen je klein was, ging je heel graag naar Bobbejaanland. Onze pa vond dat minder leuk, want hij moest mee met jou in alle attracties hoewel hij dat niet wilde. Maar als jij met je lieve puppy-ogen keek, kon niemand nee zeggen. Ook onze pa niet, of brombeertje, zoals je hem noemde. Elke keer als je naar school vertrok, riep je nog ‘love you’ naar ons ma. Als ze het niet gehoord had, kwam je terug binnen. Je zou nooit vertrokken zijn zonder ‘love you too’ gehoord te hebben. Als we nu binnenkomen, zit er geen Stacey meer die snoepend in de zetel naar Netflix zit te kijken. Vanaf nu is die zetel leeg. Konden we je nog maar duizend knuffels geven. We zien je graag en je zit voor altijd in ons hart.”

Stacey was sinds 2013 lid van karateclub Stamina Dojo Beerse. Daar zagen ze Stacey na een tijd helemaal openbloeien. “Je kwam de club binnen als een klein, jong en een beetje verlegen meisje. Maar je was iedere les aanwezig en je opgewektheid werkte aanstekelijk”, klonk het bij een lid van de club. “Op een paar jaar tijd groeide je op tot een pittige jongedame die van niemand bang was. Je deed full contact karate en dat is geen sport voor watjes. Dat deed je het liefste en je was altijd klaar om te strijden voor een plekje op het podium. Dat lukte ook altijd. Je was zo goed dat we je wilden verrassen met een ticket voor het Europees Kampioenschap in Spanje volgend jaar. Helaas gaat dit nu niet meer lukken. Stacey, lieve, sterke Stacey, je was een voorbeeld voor heel veel kinderen en volwassenen in onze dojo. Als we eens moe zijn, dan denken we aan jou en geven we weer volle gas. Want dat deed jij ook altijd.”