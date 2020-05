Duivelskuil en Eksterheide worden meer toegankelijk voor buggy’s en rolstoelgebruikers Toon Verheijen

19 mei 2020

14u58 0 Beerse Het Agentschap Natuur & Bos gaat de Duivelskuil en later de Eksterheide iets gemakkelijker toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers. Oppositiepartij N-VA had de vraag enkele gemeenteraden geleden gesteld en het bestuur speelde op haar beurt de vraag door aan ANB zelf.

Oppositieraadslid Bart Smans (N-VA) nam enkele dagen geleden contact op met het Agentschap Natuur & Bos met de vraag of er iets gedaan kon worden aan de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. “Ik ga er zelf regelmatig wandelen”, zegt Bart Smans (N-VA). “Het is een mooi domein met paadjes die vlot berijdbaar zijn voor buggy’s en rolstoelen, maar het domein op zich is niet meteen toegankelijk omdat de poortjes smal zijn zodat je erdoor moet zigzaggen.”

Duivelskuil

Bart Smans stelde de vraag begin dit jaar al eens op een gemeenteraad waarop schepen Staf Willemsens de vraag doorspeelde aan ANB. Ondertussen kreeg Bart Smans zelf ook al antwoord van ANB. “Er komen ingangen zodat mensen met een rolstoel en gezinnen met een buggy ook kunnen wandelen in dit gebied. Eerst op de Duivelskuil waar het om maar twee in- en uitgangen gaat. Nadien zal de Eksterheide aan de beurt komen, maar dat vraagt wat meer werk want daar zijn maar liefst zeven locaties waar het domein betreden kan worden.”