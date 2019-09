Drie weken werken tussen Vlimmeren en Sint-Jozef Rijkevorsel Toon Verheijen

11 september 2019

Een aannemer start op woensdag 11 september met wegenwerken op Heieinde in Beerse. De twee verhoogde inrichting zijn in slechte staat en worden opgebroken. De rijbaan wordt plaatselijk - aan de verhoogde inrichtingen - afgesloten voor alle verkeer. Het doorgaand verkeer tussen Sint-Jozef Rijkevorsel en Vlimmeren moet tijdelijk een omleiding volgen via het centrum van Rijkevorsel en Malle (en omgekeerd). De werken zullen drie weken duren.