Drankenhandel Klaverbad doet emotionele oproep in naam van alle kleine zelfstandigen : “Blijf ons alsjeblieft steunen” Toon Verheijen

28 maart 2020

19u32 0 Beerse Kledingzaken, schoenenwinkels, delicatessenzaken of doe-het-zelfzaken: ze zijn allemaal gesloten. De drankenhandels worden beschouwd als essentiële handelszaak en mogen de deuren openhouden. “Natuurlijk zijn we als sector blij, maar nog meer als vroeger voelt het aan dat we weer eens moeten opboksen tegen die supermarkten”, zegt Philippe Van Sande. “Wij vallen terug op 30 procent van onze omzet.”

Ze zijn de laatste die willen klagen, want ze zijn blij dat ze in tijden van coronacrisis de deuren nog altijd mogen openhouden. “Maar het frustreert wel dat wanneer het nieuws bekend wordt gemaakt er van drankenhandels niet meteen sprake is”, zegt Philippe Van Sande die in Beerse ’t Klaverblad uitbaat. “Het gevolg was dat iedereen massaal naar de supermarkt trok en bij ons en bij de collega’s die parking wel leeg bleef. We moeten heel het jaar door al opboksen tegen die grote spelers die betere prijzen kunnen onderhandelen en nu lijkt het alsof we nog eens extra moeten vechten Ondertussen is het wel weer wat genormaliseerd en hebben de klanten zeker weer de weg naar ons gevonden, maar het blijft een strijd.”

Omzetverlies

Want ondanks dat de drankenhandels mogen open blijven, daalt de omzet met ruim 70 procent zonder dat er een compensatie tegenover staat. “Geen evenementen, geen horecazaken waar we kunnen leveren, geen communie- of bedrijfsfeesten”, vertelt Philippe. “Wij hebben hier dertig ijskasten en voor 1.200 mensen tafels en stoelen staan. Die blijven onaangeroerd en dat zal waarschijnlijk nog een hele tijd zijn. Onze winkel draait nog, maar dat is nodig want je probeert ook je personeel aan boord te houden. Maar dat kan helaas ook niet eeuwig blijven duren. Ik hoop dat deze crisis er niet voor zorgt dat drankenhandelaars en brouwers niet nog meer dan vroeger een uitstervend ras worden.”

Steun

Philippe hoopt dat de klanten hem en zijn collega’s blijven vinden. “Wat wij extra kunnen bieden ? Geen lange wachtrijen, gratis aan huis leveren voor risicopatiënten en een grote glimlach”, knipoogt Philippe. “En ik praat echt in naam van elke kleine zelfstandige. Drankenhandelaars maar net zo goed bakkers en slagers.”

Op de eigen facebookpagina is Klaverblad ook gestart met regelmatig een andere handelaar of vereniging uit Beerse in de kijker te zetten. Zaakvoerder Philippe Van Sande is ook gestart met thuisleveringen voor oudere mensen, mensen die minder mobiel zijn of aan wie bang is van het hele gebeuren in Beerse ,Vlimmeren, Vosselaar , Gierle en Merksplas. Bestellen kan 014/62.01.78. Leveringen gebeuren op dinsdag en donderdagvoormiddag. Voor de bierliefhebbers is er een ‘quarantaine bierkalender’: een box met 24 bieren en een gezelschapspel. http://eepurl.com/gWw_3D