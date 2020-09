Doodrijder van Stacey (14) legt schuld bij meisje zelf: “Schandalig dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt”

Beerse

Met een groot spandoek werd de 14-jarige Stacey Vervoort uit Beerse dondermiddag herdacht aan de politierechtbank in Turnhout. Op dat moment vond binnen het proces plaats tegen Kevin L. (32), de chauffeur die haar vorig jaar in augustus doodreed . Toch probeert hij de schuld in haar schoenen te schuiven. “Schandalig. Met zo’n houding kan ik niet anders dan een strenge straf vorderen”, briest aanklager Stephanie Chomé.