Dieven stelen middenconsole uit auto JVN

04 juni 2019

12u21 0

In de Peggersstraat in Beerse werd maandagnacht ingebroken in een wagen die er op de oprit van een woning stond geparkeerd. De eigenaar van de auto merkte de inbraak dinsdagochtend rond 6.20 uur op. De daders stalen de middenconsole.