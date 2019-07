Dieven stelen middenconsole en dashboard van BMW’s Jef Van Nooten

01 juli 2019



Op twee plaatsen in Beerse werd zondagnacht ingebroken in geparkeerde auto’s. Zowel aan de Houtseweg als in de Sijsjesstraat werden BMW’s open gebroken. De daders namen vervolgens hun tijd om vakkundig de middenconsole en het dashboard te verwijderen. De daders zijn spoorloos.