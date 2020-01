Dieven stelen auto van oprit Jef Van Nooten

07 januari 2020

12u14 4

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag een auto gestolen die geparkeerd stond op de oprit van een woning in de Sint-Barbarastraat in Beerse. Het gaat om een Suzuki SX4. De eigenaar van de wagen stelde de diefstal dinsdagochtend om 7 uur vast.