Dieven roven elektrisch werkmateriaal uit bestelwagen Jef Van Nooten

21 augustus 2020

09u32 1

Dieven hebben donderdagnacht ingebroken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Egelspoelstraat in Beerse. De eigenaar ontdekte vrijdagochtend rond 5.30 uur dat een raam was kapot geslagen en een deur open gebroken. De daders gingen aan de haal met elektrisch werkmateriaal.