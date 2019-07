Dieven richten ravage aan in jeugdhuis Korridor: “Hoofd boven water houden is al zo moeilijk” Wouter Demuynck

02 juli 2019

19u39 0 Beerse Inbrekers hebben afgelopen lelijk huisgehouden in jeugdhuis Korridor in Beerse. Ze gingen aan de haal met enkele honderden euro’s, spoten een brandblusser leeg en vernielden een kickertafel. “Dit is een enorme klap, want jeugdhuizen hebben het sowieso al moeilijk om het hoofd boven water te houden”, reageert voorzitter Indy Nuydens (20).

De inbrekers sloegen vermoedelijk afgelopen weekend toe in jeugdhuis Korridor in de Heilaarstraat. Toen was het jeugdhuis uitzonderlijk gesloten omdat vorig weekend ook het gratis festival Tuinfeest plaatsvond, waarmee het jeugdhuis samenwerkt. Wanneer maandag enkele leden van het jeugdhuis spullen komen terugbrengen, merken ze de diefstal op. “Ze hebben de deur opengebroken en binnen ergens reservesleutels gevonden, waardoor ze verder in het gebouw konden binnengaan”, vertelt voorzitter Indy Nuydens (20).

“Zo zijn ze uiteindelijk ook in de kamer geraakt waar onze kluis zich bevindt. Die hebben ze opengebroken met werkmateriaal uit een andere kamer om zo de geldlade leeg te kunnen roven. Dan hebben ze ook nog een brandblusser leeggespoten en onze kickertafel vernield om ook daaruit het geld te halen. Een exact bedrag kan ik er nog niet op plakken, maar het gaat toch om redelijk wat geld: zeker een paar honderden euro’s.”

De timing van de diefstal is natuurlijk wel frappant. “We vermoeden dat ze wel wisten dat we gesloten waren. Het is in elk geval de eerste keer dat er bij ons zo’n zware diefstal plaatsvindt. Of we nu extra veiligheidsmaatregelen gaan nemen, is nog onduidelijk. We gaan afwachten wat de politie voorstelt wat we kunnen doen. Camera’s hebben we bijvoorbeeld zelf al hangen, maar we zitten met een technisch probleem en proberen nu de beelden nog terug te krijgen. Die camera hebben we zelf geïnstalleerd, dus dan het altijd gebeuren dat er een technisch foutje voorvalt. Jammer genoeg is dat net nu op het verkeerde moment voorgevallen.”

Bij het jeugdhuis komt de inbraak hard aan. “Het is sowieso al moeilijk als jeugdhuis om het hoofd boven water te houden. Om dan nog eens een paar honderd euro’s te verliezen, is wel een enorme klap”, gaat voorzitter Indy Nuydens verder. “De eerste weken zal het wel wat moeilijker zijn, maar gelukkig zijn we tegen zo’n zaken wel verzekerd. Op langere termijn zullen we het ergste dus wel kunnen vermijden.”