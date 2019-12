Dieven dringen drie woningen binnen Jef Van Nooten

24 december 2019

09u56

Dieven zijn maandagavond op pad geweest in Beerse. Op minstens drie plaatsen werd ingebroken. In de Klaproosstraat werd ingebroken in twee aanpalende woningen. De dieven geraakten telkens binnen via een raam. In één van de woningen werden juwelen gestolen, de buit in het andere huis is niet bekend. De derde inbraak vond plaats in de Jan Vaartenstraat. Inbrekers doorzochten er de bovenverdieping van een woning. Ook deze buit is nog niet bekend.