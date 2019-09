Dieven breken twee bestelwagens open Jef Van Nooten

12 september 2019

11u54 0

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag een raam van een bestelwagen ingeslagen in de Peerdekensstraat in Beerse. Hetzelfde gebeurde in de Melkerijstraat in Gierle (Lille). Op het eerste zicht hebben de daders twee keer geen buit kunnen maken.