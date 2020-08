Dief betrapt tijdens stelen van middenconsole BMW Jef Van Nooten

17 augustus 2020

10u02 0 Beerse Een dief werd maandagochtend op heterdaad betrapt toen hij de middenconsole van een BMW wilde stelen in de Vendelierstraat in Vlimmeren (Beerse).

De man werd rond 3.30 uur opgemerkt. De middenconsole van de BMW was op dat moment al deels uitgebouwd. De dader is zonder buit weggevlucht. De politie startte nog een zoekactie, maar die bleef zonder resultaat. Later op de ochtend bleek dat ook in de nabije Heidijk een BMW was open gebroken. Het is niet duidelijk of hier buit werd gemaakt.