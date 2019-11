Derde editie van Winterbraderij Beerse met nog meer deelnemers: “In vergelijking met omliggende gemeenten leeft onze gemeente” Toon Verheijen

15 november 2019

20u54 0 Beerse Unizo Beerse organiseert zondag voor de derde keer de Winterbraderij in het centrum van Beerse. Het evenement brengt steevast heel wat volk op de been.

De braderij vindt plaats in de winkelstraten van het centrum die in samenwerking met de gemeente volledig verkeersvrij worden gemaakt tussen 13 en 18 uur. Iedereen kan dan rustig rondwandelen tussen de vele kraampjes in de Lindenlaan, Gasthuisstraat, het Kerkplein, de Vredestraat en de Vrijwilligersstraat. “Niet alleen zijn alle winkels open, er is een modeshow, een leuke photobooth, de straten worden opgevuld met tal van standhouders, drank- en eetstandjes en dit alles wordt omkaderd met straatanimatie die in de straten voor de nodige ambiance zullen zorgen”, zegt Lili Jansen van Unizo. “We hebben meer deelnemers dan de voorgaande edities dus dat bewijst toch een beetje het succes. Als we naar onze omliggende dorpen mogen kijken, durven we toch wel stellen dat Beerse leeft en dat er nog een mooi aanbod aan lokale handel is en dat er absoluut nog ruimte is om extra zaken te verwelkomen.”

Subsidie voor ondernemers

En de gemeente steunt ook nieuwe ondernemers. “Startende ondernemers of ondernemers van Beerse die zich vestigen in het winkelkerngebied kunnen van de gemeente Beerse een financiële tegemoetkoming ontvangen van 2,500 euro”, zegt schepen van economie Stefan Poortmans (BEERSE+). “We ijveren voor kernversterking en door zulke acties te doen, moedigen we enthousiaste handelaars aan om zich in Beerse te komen vestigen.”