Definitief kruis over dossier van NDC in park Tempelhof Toon Verheijen

11 augustus 2020

13u56 0 Beerse Na een lange juridische strijd, kunnen de plannen om in het park Tempelhof een gloednieuw dienstencentrum (gemeentehuis) te bouwen definitief opgeborgen worden. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft immers het beroep tegen de weigering om een vergunning toe te kennen niet aanvaard.

Het NDC was een project dat de toenmalige meerderheidspartijen N-VA en BEERSE+ tijdens de vorige legislatuur op poten zette, maar wat al die tijd heel wat protest met zich meebracht. Alle oppositiepartijen – waaronder de huidige meerderheidspartij CDE/Vlim.be – waren tegen. Begin vorig jaar werd door toenmalig minister Koen Van den Heuvel (CD&V) beslist om géén vergunning toe te kennen. Het huidige gemeentebestuur was echter door gemaakte afspraken verplicht om in beroep te gaan ook al wilden ze zelf geen NDC in het Tempelhof. Maar nu is dat beroep dus afgewezen en is het dossier van het NDC na vijf jaar dood en begraven.

Voor het gemeentebestuur betekent dat dat het definitief werk kan maken van een nieuw gemeentehuis dat door zowel oppositie als meerderheid gedragen kan worden. Die plannen zullen vermoedelijk nog een vijf tot zeven jaar in beslag nemen. Ondertussen zijn alle gemeentediensten ondergebracht op tijdelijke locaties en is het beschimmelde gemeentehuis aan de Bisschopslaan bijna volledig verlaten.