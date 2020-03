DCA krijgt erkenning als snelst groeiende bedrijf Toon Verheijen

05 maart 2020

12u47 0 Beerse Bouwbedrijf DCA uit Beerse mag zich in 2020 een jaar lang de ‘Trends Gazellen Ambassadeur’ van de provincie Antwerpen noemen. Het kreeg die erkenning op een provinciaal ondernemersevenement als snelst groeiende bedrijf in Antwerpen.

Het gaat DCA duidelijk voor de wind nadat het in 2019 al verschillende prijzen in de wacht wist te slepen zoals de ‘Innovator van het Jaar’ en het certificaat van ‘Great Placet to Work’. En nu dus de ‘Trends Gezellen Ambassadeur’ van de provincie. Dat wil zeggen dat DCA het snelst groeiende bedrijf is op vlak van omzet, personeel en cashflow. “Uiteraard geeft het ons een enorme voldoening”, zegt CEO Luc Neefs. “Het geeft aan dat we als bedrijf goed bezig zijn. En we steken ook niet onder stoelen of banken dat het voor een belangrijke regionale maar ook nationale erkenning zorgt.”

Samenwerking

DCA is vooral gekend als bouwbedrijf voor woningen en openbare gebouwen, maar is ook actief als projectontwikkelaar. Het zet ook in op digitalisering en is daarvoor een samenwerking aangegaan met Thomas More Hogeschool in Antwerpen. “Op die manier willen we de studenten mee klaarstomen om mee te kunnen in de snelle digitalisering van de bouwsector”, zegt Neefs nog.