Cannabisplantage met 550 planten ontdekt door brand Wouter Demuynck

20 juni 2019

17u30 0 Beerse Door een brand in een villa aan de Antwerpseweg in Vlimmeren (Beerse) is woensdagavond een cannabisplantage met 550 planten ontdekt. De oorzaak van de brand ligt bij de installatie van de plantage.

Woensdagavond rond 20.15 uur merkte een agent in burger een rookpluim op aan de villa aan de Antwerpseweg. Op het moment dat hij hulp wilde bieden, vluchtte een man de woning uit. De agent keek na of er mensen in nood waren, maar dat bleek niet het geval.

De brandweer trof tijdens de bluswerken een cannabisplantage aan op de bovenste verdieping. Tijdens het verdere onderzoek door het labo in de loop van donderdag bleek dat het om ongeveer 550 volwassen planten gaat. De oorzaak van de brand ligt bij de installatie van de kwekerij.

“Op dit ogenblik zijn er geen arrestaties. Het onderzoek wordt volop verder gevoerd door de recherche van PZ Turnhout”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts.