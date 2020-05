Campine bleef voorbije weken volop bezig als essentiëel bedrijf: “Nu wel gepland onderhoud vervroegen want beschikbaarheid batterijen is laag” Toon Verheijen

04 mei 2020

10u50 0 Beerse De voorbije weken lagen heel wat bedrijven in Vlaanderen stil, maar op de site van Campine bleef er heel wat bedrijvigheid. Zij verwachten echter nu een terugval en plannen dan ook nu een groot onderhoud van een deel van het bedrijf. “Geplande investeringen worden wel uitgevoerd. Eén project wordt on hold gezet omdat de ondernaannemers niet beschikbaar zijn.”

Campine recycleert industriële afvalstromen en maakt er grondstoffen van. Het is ook de enige in de Benelux die autobatterijen recycleert. Het maakt ook chemicaliën zoals antimoontrioxide dat gebruikt wordt in de productie van PET-waterflessen. Het bedrijf behoort volgens de overheid tot een van de essentiële sectoren en is dus de voorbije maanden operationeel gebleven. “Wij hadden wel alle mogelijke maatregelen genomen om infecties te voorkomen en dat is ook gelukt, want bij geen enkele werknemer werd corona vastgesteld”, zegt CEO Wim De Vos.

Vervroegd onderhoud

Maar nu de coronacrisis een nieuwe fase ingaat en er werk wordt gemaakt van een exitstrategie, ondervindt Campine wel gevolgen. “De lockdown zorgt voor een schaarste aan bepaalde grondstoffen en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen begint stilaan ook krap te worden in onze sector. Daarom hebben we beslist om de sluiting voor het jaarlijkse onderhoud van de Metals Recycling Divisie te vervroegen van juli naar eind mei of begin juni. De marktomstandigheden zijn daarvoor ideaal. De beschikbaarheid van scrap batterijen is héél laag en de loodprijs staat ook op een dieptepunt sinds tien jaar.”

Investeringen

Ondanks de coronacrisis heeft Campine het lood dat het normaal verkoopt aan de autosector aan andere markten kunnen verkopen. Maar het is wel de vraag wanneer de hoogoven opnieuw opgestart zal worden, want dan moeten er voldoende batterijen zijn. In de afdeling Specialty Chemicals is er een wel ene daling van dertig procent in de productie. “Alle investeringen die al opgestart zijn, gaan we toch gewoon uitvoeren”, zegt CEO Wim DE Vos. “Er zijn wel wat vertragingen door de beperkte beschikbaarheid van materialen en werkkrachten. Het enige wat on hold staat is de installatie om PP-plastic te recycleren uit batterijen. Dat heeft deels te maken omdat enkele buitenlandse onderaannemers niet beschikbaar zijn.” Ondanks de tegenslagen verwacht Campine wel geen financiële problemen. “Het is onmogelijk om nu reeds vooruitzichten te geven voor het complete jaar”, zegt De Vos. “We runnen de fabriek echter zo efficiënt mogelijk en ik wens alle werknemers te bedanken voor hun voortdurende inspanningen. “