Burgemeester die vroeger leerkracht was, zet schouders onder zomerschool: “Even weer dat schoolse leven ervaren” Toon Verheijen

07 juli 2020

15u23 0 Beerse De gemeente Beerse organiseert van 27 juli tot 7 augustus een zomerschool voor de kinderen die het na het bizarre schooljaar nodig hebben om op een speelse manier toch nog een beetje de leerstof bij te spijkeren. Bijzonder is dat burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) er als vrijwillig coördinator aan de slag gaat. “Weer even dat schoolse gevoel: het zal toch deugd doen”, lacht Bart Craane.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde enige tijd geleden al het voorstel aan Vlaamse gemeenten en scholen om een zomerschool in te richten gedurende maximaal twee weken. De bedoeling was om kinderen die het om diverse redenen moeilijk hadden met het afstandsleren toch de kans geven nog een beetje de ‘achterstand’ goed te maken tijdens de zomer. “We hebben in extremis ook een dossier ingediend en het is goed gekeurd”, zegt burgemeester Bart Craane. “We gaan het doen in de lokalen van GIBLO aan de Antwerpseweg.”

Berenbende

De zomerschool van Beerse, Berenbende Plus, zal in goede banen geleid worden door een groep van negen leerkrachten en één coördinator die het allemaal vrijwillig zullen doen. Het bijzondere is dat burgervader Bart Craane de rol van coördinator op zich zal nemen. Een beetje ‘back to school’ voor Craane. “Ik heb zelf twintig jaar lesgegeven op het Klein Seminarie in Hoogstraten, maar ben daar gestopt toen ik burgemeester ben geworden twee jaar geleden. Bloed kruipt waar het niet gaan kan zeker (lacht). Eerlijk, het gaat me toch nog eens goed doen om dat schoolse leven toch weer even te ervaren. Ik kijk er in elk geval naar uit. We zijn ook ontzettend blij dat we de negen leerkrachten hebben kunnen vinden om mee voor de klasjes te staan.”

Tot rust komen

Knutselen, spelen, praten, turnen, ‘filosoferen’ en leren: tijdens de twee weken zullen de vrijwilligers op een speelse manier toch proberen om de kinderen nog wat bij te brengen. “Maar de focus zal vooral liggen op het creëren van een veilige omgeving, waar de kinderen tot rust kunnen komen””, zegt stafmedewerkster Armoede Viviane Cornelissen. “Net daarom is het belangrijk dat we hen de kans geven om twee weken lang uit hun kwetsbare situatie te komen en zich zoals andere kinderen te amuseren.” Bart Craane sluit zich daarbij aan. “We hebben bewust niet te veel reclame gemaakt en zijn via de scholen, de zorgleerkrachten en het Huis van het Kind op zoek gegaan naar de kinderen van wie wij denken dat ze het best kunnen gebruiken. We hebben hen dat voorstel gedaan. Het is uiteraard geen verplichting. We hebben het ook opengesteld voor kinderen die niet in Beerse wonen, maar die er wel naar school kwamen. Daar konden we moeilijk een onderscheid in maken.”