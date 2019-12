Bromfietser (16) gewond na aanrijding Jef Van Nooten

22 december 2019

In de Beekakkerstraat in Beerse is zaterdag rond 16.50 uur een bromfietser aangereden door een auto. De bromfietser, de 16-jarige A.S.H. uit Beerse, liep bij het ongeval lichte verwondingen op maar moest niet naar het ziekenhuis.