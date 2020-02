Brandweerman Jan (60) gaat na 37 jaar trouwe dienst op pensioen: “Na de interventies bluste Jan ook het innerlijke met zijn ‘Palmke’” Wouter Demuynck

02 februari 2020

19u14 0 Beerse Brandweerman Jan Mostmans (60) mocht zaterdag aan de brandweerkazerne van Beerse zijn laatste brandje, een vuurton, blussen. Daarna zat zijn dienst er na 37 jaar onherroepelijk op. “

Jan Mostmans heeft een rijkgevulde carrière achter de rug. In Beerse en omstreken was hij een van de eerste gebrevetteerde ademluchtdragers. Hij behaalde ook het brevet van korporaal, maar heeft die graad niet bekleed. Ook op sportief vlak was Jan actief. Hij heeft aan tal van wedstrijden voor brandweermannen in binnen- en buitenland deelgenomen en eindigde daarbij ook enkele malen op het hoogste schavotje.

Schoorsteenbrand

Na 37 jaar dienst stond voor Jan zaterdag nog een laatste klus op het programma: een vuurton blussen. Daarna werd hij overgedragen aan de gepensioneerden-groep binnen de vzw van Brandweer Beerse. “Jan was bij ons altijd een heel actief iemand. Oude gebruiken zoals over de nok van een huis lopen waar een schoorsteenbrand woedde, om eens te kijken of de schouw al uit was, zijn geen verzinsels. Tegenwoordig gebeurt dit nu gelukkig wel op een veel veiligere manier”, herinneren Jans collega’s zich.

“Na de interventies waar tal van burgers uit de nood zijn geholpen moest ook het innerlijke bij Jan ‘geblust’ worden en dan greep hij graag naar zijn Palmke, zijn merk.”

Pensioen

Nu het pensioen van Jan een feit is, komt er ook een einde aan een generatie van Mostmans bij de brandweer van Beerse. Ook de vader en grootvader van Jan waren er immers actief. Toch is het geen definitief afscheid. Via de vzw Brandweer Beerse worden gepensioneerde brandweermannen nog actief betrokken bij tal van activiteiten en oefeningen die er worden georganiseerd.

“Ook na mijn pensioen ben ik hier nog altijd welkom. Er wordt veel gedaan voor de hele familie van de gepensioneerde brandweermannen. Ik ga alles zeker nog wat blijven opvolgen”, aldus Jan, die na 37 jaar uiteraard enorm veel interventies op zijn conto heeft staan. “Daar zaten ook enkele zware interventies tussen. Achteraf wordt daar wel even over gepraat, maar daarna moet je vooruit en de bladzijde omslaan. Hoe moeilijk het soms ook is.”