Brandweer beukt deur in van appartement vol rook Jef Van Nooten

27 september 2020

12u12 7 Beerse De brandweer rukte zondag rond 11 uur uit voor een brand in de Kerkstraat in Beerse. Even werd gevreesd dat de bewoner nog binnen was. De brandweer beukte de deur van het appartement in.

Een bewoner van een appartement in de Kerkstraat in Beerse werd zondagvoormiddag opgeschrikt door een brandalarm. Toen hij een kijkje ging nemen wat er aan de hand was, zag hij rook onder de deur uit komen bij zijn bovenbuur. Hij klopt op de deur, maar kreeg geen gehoor. De brandweer beukte even later de deur van het appartement in. Het appartement had zich gevuld met rook, een gevolg van een kookpot die op het fornuis was blijven staan. De bewoner bleek niet aanwezig te zijn op het appartement.