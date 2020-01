Bonden spannen rechtszaak aan tegen Janssen Pharmaceutica wegens “te veel kaderleden” Toon Verheijen

20 januari 2020

13u51 0 Beerse De vakbonden hebben geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica voor de rechter gedaagd omdat het bedrijf te veel kaderleden zou tellen. Volgens de vakbonden heeft de afgesloten cao daardoor nog weinig nut, want die telt niet voor kaderleden. Eind januari wordt de zaak bepleit voor de arbeidsrechtbank.

Janssen Pharmaceutica telt ongeveer 4.800 personeelsleden waarvan er 2.900 een kaderfunctie vervullen. Dat is volgens de vakbonden compleet absurd. “Ze strooien nogal kwistig met kaderfuncties”, zeggen Peter Goris (ACV) Serge Seret (ABVV) en Eric Vuchelen (ACLVB). “Dat is werknemers relatief goedkoop paaien met een fraaie titel, maar tegelijkertijd worden daarmee cao’s en de sociale verkiezingen geminimaliseerd want de afgesloten cao’s zijn niet van toepassing op de kaderleden. En aangezien er op de 4.800 jobs 2.900 kaderfuncties zijn betekent dat dat wij als vakbonden niets kunnen doen voor zestig procent van het personeel. De verhoudingen zijn hier compleet zoek. Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van het begrip kader in de procedure van de sociale verkiezingen 2020.”

Zand in de ogen

Volgens de vakbonden strooit de directie zand in de ogen van het personeel. “Ze laten uitschijnen dat het een soort van erkenning is voor de werknemer, maar volgens ons zijn er kaderfuncties die eigenlijk absoluut niet overeenkomen met de eigenlijke functie zoals het uitvoeren van operationele taken eigen aan bedienden in shiften en onder een directe leidinggevende en uiteindelijk zal het nadelig zijn voor die functies want zij kunnen niet genieten van een aantal voordelen die zijn afgesloten voor de bediendes. Een kader kan volgens de regeling op het bedrijf immers niet rekenen op sectorcao’s, bedrijfscao’s, herstructurering-cao’s, arbeidsduur-reglementering noch de syndicale bijstand.”

Verrast

Bij Janssen Pharmaceutica reageren ze enigszins verrast op de stap die de vakbonden nu zetten. “We waren volop aan het onderhandelen in het kader van de sociale verkiezingen”, zegt Tim De Kegel, woordvoerder van Janssen. “Het klopt dat wij veel kaderfuncties hebben, maar die worden toegekend op basis van een puntensysteem dat extern is ontwikkeld. Maar wij zijn ook een hoogtechnologisch bedrijf en mensen die wij aanwerven moeten steeds meer aan bepaalde eisen voldoen. Dat is nu eenmaal de realiteit. Wij zijn ook een groeiend bedrijf en Janssen Pharmaceutica wordt binnen de groep van Johnson en Johnson ook gezien als de belangrijkste site. Kijk maar naar de investeringen die hier gebeuren en de jobs die er alsmaar bijkomen.”

Vergoedingen

Volgens Janssen is het ook niet correct om te zeggen dat de cao’s niet gelden voor de kaderleden. “Maaltijdcheques en fietsvergoedingen worden bijvoorbeeld wel degelijk voor hen toegepast”, zegt De Kegel. “Ook de cao in geval van een herstructurering is wel degelijk van toepassing op de kaderleden. Het klopt dat er verschillen zijn zoals bijvoorbeeld loonsverhogingen, maar voor kaderleden hebben we daar een andere methode. Als zij goed functioneren, wordt hun loon aangepast of volgt er een bonus. We betreuren dat het via de rechtbank nu moet verlopen, maar totdat er een uitspraak is zal er niet meer onderhandeld worden.”