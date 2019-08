Bibliotheek wordt tijdelijk gemeentehuis: “Personeel had ons beetje voor ultimatum gesteld” Toon Verheijen

26 augustus 2019

17u34 0 Beerse Het personeel in het huidige gemeentehuis verhuist tegen de zomer van 2020 tijdelijk naar de bibliotheek in de Heilaarstraat. “We benadrukken wel: ook dit is maar tijdelijk want we wachten af wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu beslist in het dossier van het NDC”, klinkt het bij Bart Craane, Stefan Poortmans en Hans Woestenborghs.

Het gemeentepersoneel klaagt al langer over de omstandigheden waarin het moet werken in het huidige gemeentehuis. Vorige legislatuur al werd een deel van het gemeentehuis gesloten door ernstige schimmelvorming. Daar leek tijdens de vorige legislatuur een oplossing voor te komen met de bouw van een nieuw dienstencentrum (NDC) in Park Tempelhof, maar na talloze procedures en een (gedeeltelijke) wissel van de macht werden de plannen bevroren. Het dossier zit nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de uitspraak daar zal vermoedelijk pas medio 2020 vallen. “Aanvankelijk had het personeel een oplossing gevraagd voor april 2020, maar het is duidelijk dat we dat niet zullen halen”, zeggen burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) en de schepenen Hans Woestenborghs en Stefan Poortmans. “Het personeel vond het allemaal wat lang duren en had ons een beetje voor een ultimatum gesteld. Daarom hebben we de knoop nu doorgehakt.”

Verhuis

Het plan: de dertig personeelsleden van het gemeentehuis en de sociale dienst nemen hun intrek in het pand van de bibliotheek in de Heilaarstraat. De bibliotheek verhuist dan weer naar een pand op het Kerkplein waar nu Easy Fit is gevestigd. “In dat gebouw gaan we ook alle diensten van VAART (cultuur, toeristische dienst, vrije tijd) samenbrengen”, gaat Stefan Poortmans verder. “Eigenlijk is dat een ideale locatie voor VAART, want is het een commerciële ligging en als toerist/bezoeker ga je toch altijd op zoek naar een centraal informatiepunt in de gemeente.” De bedoeling is de hele verhuis- en verbouwoperatie klaar te hebben tegen de zomer van 2020. “Nadien gaan we ook nog de raadzaal en de trouwzaal onderbrengen in het Tempelhof. Heel de operatie zal ons zo’n 1,3 miljoen euro kosten. Dat is nog altijd een pak minder dan de 1,7 miljoen euro die het ons gekost zou hebben als we containers zouden hebben laten plaatsen.”

Bibliotheek maanden toe

De bibliotheek zal tijdens de hele verhuis- en verbouwingsperiode vermoedelijk voor een lange tijd de deuren sluiten. “Voor het personeel was dat wel even schrikken, maar het geeft ons ook de tijd om eens na te denken over de bibliotheek van de toekomst. We gaan ook proberen om de dienstverlening wel zoveel mogelijk verder te zetten. We denken dan bijvoorbeeld aan boeken aan scholen te leveren of een soort van ‘webshop’ te maken waarop mensen een boek kunnen bestellen. Dat moeten we nog bekijken.” De burgemeester en schepenen benadrukken wel dat dit een tijdelijke oplossing is. “We blijven nog altijd achter het concept van het NDC staan: alle dienstverleningen op één plaats. Ofwel in afgeslankte vorm ofwel op een andere locatie: dat zal nog moeten blijken na de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We begrijpen dat deze tussentijdse oplossing niet voor iedereen ideaal is, maar lijkt ons wel de enige mogelijkheid.”