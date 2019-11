Bib sluit slechts één maand voor herinrichting, maar honderden materialen verdwijnen uit collectie Toon Verheijen

18 november 2019

16u46 0 Beerse De bibliotheek van Beerse zal uiteindelijk maar één maand in plaats van de aanvankelijk voorziene vier tot zes maanden gesloten blijven. Daarna zal ze echter over iets minder uitleenmaterialen beschikken. “We willen efficiënter gaan werken”, zegt schepen van VAART en bibliotheek Stefan Poortmans (BEERSE+).

Afgelopen zomer maakte het gemeentebestuur bekend dat verschillende gemeentediensten zouden verhuizen. Het gemeentehuis aan de Bisschopslaan kampt namelijk met schimmel. Daarom nemen de dertig personeelsleden van het gemeentehuis en de sociale dienst hun intrek in de bibliotheek in de Heilaarstraat. Het gebouw is geschikt omdat het toegankelijk is met de rolstoel en de ICT-infrastructuur er ideaal is. De bib zou verhuizen naar het Kerkplein, net als de diensten van VAART (cultuur, toerisme en vrije tijd). Hierdoor zou de bib 4 tot 6 maanden gesloten zijn, zo klonk het eerst.

Sommige materialen worden amper of niet uitgeleend. Dan heeft het geen zin die nog aan te bieden Stefan Poortmans

Afslanken

Nu laat het bestuur weten dat de bib toch op de huidige locatie haar werking zal verderzetten, tot aan de verhuis naar een nieuwe locatie. Wel zal de bib gesloten zijn van 1 december tot 5 januari, zodat het gebouw heringericht kan worden. De ruimte van de jeugdbib wordt vrijgemaakt om plaats te maken voor een deel van de gemeentelijke administratie, die in het voorjaar van 2020 naar deze locatie kan verhuizen. De jeugdcollectie wordt dan weer geïntegreerd in de ruimte van de huidige volwassenen-afdeling. In januari starten de verbouwingswerken om een deel van het gebouw in de Heilaartstraat om te vormen tot kantoor voor de gemeentelijke administratie. Deze werken zullen ongeveer 3 maanden duren, maar de bib blijft open in deze periode. Al wordt de collectie uitleenmaterialen heel wat kleiner. “Er zijn honderden materialen die amper of niet worden uitgeleend”, zegt de verantwoordelijke schepen Stefan Poortmans (BEERSE+). “Dan is het zinloos dat je die blijft aanbieden. Bovendien zijn er digitaal ook heel wat alternatieven en werken we nog altijd samen met de bibliotheek in Turnhout. Wie een boek wil lenen dat niet in onze bib aanwezig is, kan het laten opsturen uit Turnhout.” Op termijn blijft het wel de bedoeling dat de bibliotheek naar het Kerkplein verhuist.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen voor de bezoekers van de bib ? Je kan uitgeleende materialen tussen 1 december en 5 januari enkel inleveren via de inleverbus. Reservaties kunnen pas opgehaald worden vanaf 6 januari. Op materialen die je tussen 12 en 30 november uitleent, geldt een extra lange uitleentermijn van acht weken. De laatste openingsdag is zaterdag 30 november van 9 tot 12 uur. Op maandag 6 januari vanaf 9 uur gaat de bib weer open.

Spellebel

De speel-o-theek Spellebel, die ook in het gebouw van de bibliotheek zit, zal wel voor een periode van drie tot vier maanden gesloten zijn. “Zij verhuizen immers naar Tempelhof, maar dat komt daar pas vrij in het voorjaar”, zegt Poortmans. “Maar als ze daar kunnen starten, zitten ze vrij centraal en zullen ze ook heel wat opslagruimte hebben.” De bedoeling is de hele verhuis- en verbouwoperatie klaar te hebben tegen de zomer van 2020. Nadien wordt nog de raadzaal en de trouwzaal ondergebracht in het Tempelhof. Heel de operatie zal de gemeente zo’n 1,3 miljoen euro kosten.