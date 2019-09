Bewoners moeten mee nadenken over inrichting overstromingsgebied Toon Verheijen

10 september 2019

17u56 0

De provincie Antwerpen gaat een duizendtal inwoners van Beerse betrekken bij de opmaak van het inrichtingsplan voor een overstromingsgebied. Het gaat om het gebied rond de Laakbeek dat enorm gevoelig is voor overstromingen. Omdat er regelmatig overstromingen zijn, wil de provincie ter hoogte van de Eikenstraat en de Heibergstraat een overstromingsgebied creëren. “Zo’n overstromingsgebied is vangt gecontroleerd water op bij hevige regenval en zorgt ervoor dat lagergelegen woon-, industrie- en landbouwgebieden gespaard blijven van overstromingen”, zegt provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA). “Zo’n overstromingsgebied zorgt er ook voor dat water langzaam de grond kan insijpelen en dat komt dan weer de grondwaterspiegel ten goede.”

Een duizendtal bewoners zal nu bevraagd worden om mee na te denken over de ‘inrichting’ van het gebied. Online loopt er een bevraging tot 4 oktober via https://laakbeek.bpart.be. Daarna volgt er een inwonersvergadering op 10 oktober in woonzorgcentrum Heiberg van 18.30 tot 22 uur. Daarna kunnen er online opnieuw ideeën doorgegeven worden. Een tweede infoavond volgt dan op 7 november.