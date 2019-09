Bestuurster gewond na botsing met tractor Jef Van Nooten

12 september 2019

Op het kruispunt van de Vossenbrugstraat en de Lemmerstraat in Beerse zijn woensdagavond rond 18.10 uur een auto en een tractor op elkaar gebotst. In de wagen liep bestuurster K.M. (32) uit Beerse lichte verwondingen op. Ze is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.