Bestuurders vliegen massaal op de bon in zones 30 in Vlimmeren: dit jaar al 700 overtredingen (tijdens 15 controleacties) Toon Verheijen

04 september 2019

14u33 0 Beerse De politie Regio Turnhout heeft de eerste negen maanden van dit jaar niet minder dan 700 bestuurders geverbaliseerd in de zone 30 in Vlimmeren (Beerse) te snel reden. Negen bestuurders speelden zelfs hun rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Dat blijkt uit de cijfers die oppositieraadslid Bart Smans (N-VA) opvroeg. “De controles zijn er gekomen op vraag van bewoners, maar blijkbaar zijn ze nodig”, reageert burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be).

Heel wat inwoners hebben zich de voorbije maanden positief of negatief uitgelaten over de (vele) snelheidscontroles die er de voorbije maanden zijn geweest in de zones 30 in Vlimmeren. En dat zijn er best wat, want van de 65 snelheidscontroles die de politiezone Turnhout op het grondgebied Beerse deed, waren er 15 in de zones 30 (en dertig in zone 50 en twintig in zone 70, red). De resultaten waren redelijk indrukwekkend: tot dusver werden 382 bestuurders op de bon geslingerd in de Kerkstraat en nog eens 294 in de Statiestraat. Dat betekent 676 boetes ofwel een gemiddelde van 45 overtredingen per controleactie. Negen bestuurders moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren (vijf in de Kerkstraat en vier in de Statiestraat). Cijfers die nog frappanter worden wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat er in tien van de vijftien controles slechts geflitst werd vanaf 50 kilometer per uur.

“U vraagt, wij draaien”

Het was oppositieraadslid Bart Smans die de cijfers opvroeg. “De cijfers zijn toch redelijk opvallend te noemen”, zegt Bart Smans. “Vooral omdat een kwart van de controles in de zone 30 gebeuren én dat ze er op vraag van bewoners kwamen. Wij hebben zeker niets tegen de controles, maar de tijdstippen waarop de controles worden uitgevoerd kan wel anders. De zones 30 zijn vooral ingevoerd om voor een veilige schoolomgeving te zorgen, maar slechts een derde wordt uitgevoerd rond schooltijd. Naar mijn aanvoelen zou net meer op het moment dat er veel kinderen op de baan zijn gecontroleerd moeten worden.”

Signaal

Burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) heeft de cijfers uiteraard ook gezien. “De resultaten zijn erg frappant”, zegt Craane. “En het is ook vooral opvallend dat de politie er blijft controleren. Want blijkbaar blijven die controleplaatsen in het systeem staan zolang er geen significante daling is. Het feit dat ze nu al maanden bezig wil toch zeggen dat blijkbaar heel wat automobilisten nauwelijks naar de verkeersborden kijken. Het is ook een signaal dat we het zeker moeten meenemen in ons mobiliteitsplan dat we gaan verdiepen.” Heel wat gemeenten en politiezones opteren voor trajectcontrole om iets aan overdreven snelheid te doen. Maar in een zone 30 ligt dat iets moeilijker. “Technisch gezien zou dat kunnen, maar een trajectcontrole doe je best over een iets langere afstand en zones 30 zijn dat meestal niet. Die veranderen meestal al snel in 50 of 70 kilometer per uur.” De burgemeester benadrukt wel dat er vanuit het bestuur niet gevraagd wordt om alleen in zones 30 te controleren. “We doen dat net zo goed in zones 50, 70 of 90”, aldus Craane. “Iedereen is gelijk voor de wet. In dit geval kwam de vraag zelfs niet van het bestuur maar van de bewoners zelf.”