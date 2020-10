Ben Bols roept op om eenden geen brood meer te geven: “Ongezond voor de dieren en de waterkwaliteit gaat er door achteruit” Toon Verheijen

02 oktober 2020

17u10 0 Beerse Oppositieraadslid Ben Bols (N-VA) doet een oproep om de eenden in het gemeentepark Echelpoel geen brood te geven omdat het eigenlijk ongezond is voor de beesten. De meerderheid volgt hem hierin en gaat akkoord met het plaatsen van een informatiebord in park Echelpoel.

De gemeente plaatste afgelopen zomer al een bord ‘verboden te voederen’ in het park. Terecht zegt oppositieraadslid en dierenvriend Ben Bols (N-VA). “De overschot van het brood blijft in het water liggen en schimmelt”, zegt Bols. “Dat zorgt voor veranderingen in het water met meer ziektes tot gevolg zoals bijvoorbeeld botulisme. Het verlaagt ook de waterkwaliteit wat de hoeveelheid insecten doet afnemen en dat is nu net een belangrijke voedingsbron van eendenkuikens. Daarom werden tijdelijk borden geplaatst, maar na klachten werden ze terug verwijderd.”

Graan

Nu doet Ben Bols nog een oproep om de eenden geen oud brood te geven maar wel graan. “Brood vervuilt niet alleen het water. DE eenden krijgen er ook nauwelijks voedingsstoffen door binnen”, zegt Bols. “Ze stoppen daardoor met het zoeken naar nuttig voedsel zoals bijvoorbeeld granen of zaden. De gemeente zal op mijn voorstel borden plaatsen met informatie waarom je beter geen brood kan voeren aan de eenden. Zo kunnen we mensen ontmoedigen om brood te geven en bijvoorbeeld wel graan te geven. Graan zit vol met nuttige voedingsstoffen voor de eenden.”

Automaat

Ben Bols pleitte ook nog voor het plaatsen van een graanautomaat, maar daar is de gemeente geen voorstander van. “Deze moet steeds aangevuld moet worden en vaak valt er ook veel naast de dispenser op de grond omdat de kinderhandjes vaak te klein zijn voor de hoeveelheid. We zouden liever iets minder eenden zien dan er nog extra aan te trekken”, klinkt het.