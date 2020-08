Beerse schrapt kermis in september: “Veiligheid kan niet gewaarborgd worden” Toon Verheijen

13 augustus 2020

15u40 1 Beerse Het gemeentebestuur van Beerse heeft beslist om de kermis, die normaal zou plaatsvinden van 19 tot 27 september, niét te laten doorgaan. De evolutie van de coronacijfers en het te hoge risico op besmetting heeft de gemeentelijke crisiscel die beslissing doen nemen. “Op een kermis kan de veiligheid niet gegarandeerd worden”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be).

Voor de foorkramers in Vlaanderen is de coronacrisis al één grote ellende geweest. Even leek het erop dat het beter ging gaan en waren er al kleinere kermissen in bijvoorbeeld Lille en Zondereigen. De kermis in Beerse zou een van de volgende al grotere worden, want die in Turnhout was ook al afgevoerd.

Maar nu wordt ook over die van Beerse een kruis gezet. “Een zware beslissing en we hebben echt wel verschillende pistes onderzocht”, zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). “We hebben alles bekeken of er een coronaveilige kermis mogelijk was, maar de adviezen van de brandweer en de politie waren negatief. De risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid zijn te hoog en het organiseren van de kermis volgens de coronavoorschriften is organisatorisch niet haalbaar.”

Beslissing

Bart Craane betreurt de beslissing, maar wil de beslissing wel verduidelijken. “Volgens de huidige maatregelen mag er maar één persoon per anderhalve lopende meter aan een kraam zijn”, zegt Craane. “Passen we die regel toe dan is dat voor veel kramen al niet meer rendabel. Daarnaast is er nog de enkelrichting en moet ook de anderhalve meter afstand bewaard kunnen worden. Dat betekent meteen dat we ook het aantal bezoekers zouden moeten beperken. Het risico bestaat ook dat mensen die niet direct op de kermis kunnen, maar ook geen plaats bemachtigen op een terras van de horeca, in de buurt gaan wachten. Daarom bekeken we ook reserveren een optie was, maar dat zou nogal duur en arbeidsintensief zijn.”

Ontsmetten

Ook het ontsmetten is volgens de burgemeester een probleem. “ Attracties, toestellen en andere materialen op een kermis worden vaak aangeraakt”, zegt Bart Craane. “Na elk bezoek zou dus alles meteen ontsmet moeten worden. Daarnaast heb je nog de cashbetalingen en de betalingen met kaartjes en jetons. Dat is ook niet hygiënisch. Bovendien zou ook de handhaving van alle regels enorm moeilijk zijn. Ook het tijdstip is niet ideaal. Nu de coronacijfers in stijgende lijn evolueren, is het niet wenselijk om in september – wanneer ook de scholen weer opstarten – een kermis te organiseren. Beerse Kermis trekt wellicht ook personen uit omliggende gemeenten aan en dat zorgt voor een verhoogd risico.”